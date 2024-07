Punto por punto, cómo es el acuerdo que firmaron Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzaron una disputa judicial en el año 2017 y recién ahora lograron firmar un acuerdo para ponerle punto final a los reclamos que hay de ambos lados.



Según contó el abogado del exfutbolista, Roberto Castillo, la modelo y su representado lograron ponerse de acuerdo en todos los puntos planteados.





Punto por punto del acuerdo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero:

1. Fabián Cubero canceló el total de la deuda alimentaria correspondiente a la manutención de las hijas que tienen en común.



2. Se levantan las medidas cautelares que impedían mostrar a las hijas en redes sociales. Ya no habrá multa económica si uno de los dos lo hiciera.



3. Queda prohibido hacer manifestaciones agraviantes entre ellos. Eso incluiría a su entorno cercano, como ser las parejas actuales de ambos: Mica Viciconte y Manu Urcera.



4. Se flexibilizan las autorizaciones de viajes, que en el pasado fue motivo de conflicto.



5. Se reduce la cuota alimentaria a favor de Cubero porque ya no tiene los ingresos que tenía cuando era futbolista y porque actualmente viven con él dos de las tres hijas que tienen en común.



6. Se cierran todas las causas penales que habían iniciado para que no queden antecedentes.



7. La tenencia de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna será compartida. Actualmente, dos nenas viven con Cubero y una con Nicole. Ellos se comunican mediante abogados, pero esperan que a partir de este acuerdo logren una comunicación más fluida. La idea es “mantener un régimen de comunicación amplio respetando la voluntad de las menores. Es decir, el régimen de comunicación es compartido, 50% con cada uno”, explicó Castillo a Noticias Argentinas.