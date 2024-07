Qué dijo el nuevo novio de Cinthia Fernández tras acusaciones de infidelidad

Cinthia Fernández confirmó su romance con su abogado, Roberto Castillo, y rápidamente se convirtió en protagonista de un nuevo escándalo cuando la exmujer del letrado lo acusó de haberle sido infiel.“Quiero aclarar que no estoy con un tipo si está ocupado. No creo haber sido el motivo de la separación, están mal hace tiempo”, dijo la mediática, que aseguró que si bien conoce al abogado hace tiempo -porque la ayudó a llegar a un arreglo económico con el padre de sus hijas- la relación amorosa no tiene más de un mes o un mes y medio.Al filtrarse algunos chats en los que la exmujer de Castillo lo acusa de haberle sido infiel, el abogado decidió publicar un comunicado para aclarar los tantos. “Entiendo perfectamente el trabajo de los medios de comunicación construyendo relato con la información que consiguen, venden historias y la gente consume. Estos días la historia fue mi familia, lógicamente los medios no tienen responsabilidad sobre las cuestiones íntimas que la gente decide ventilar”, comenzó en su comunicado.