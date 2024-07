Ricardo Montaner, sin planes de regresar a los escenarios: motivos y detalles

Ricardo Montaner, reconocido cantante y compositor, ha decidido alejarse de los escenarios de manera indefinida. La noticia fue confirmada por su manager, Marcelo Figoli, quien aclaró que Montaner no realizará más conciertos al menos durante los próximos dos años.



El anuncio se produce en medio de las grabaciones de la segunda temporada de la docu-serie "Los Montaner", donde el propio artista ya había adelantado en diciembre pasado que no tenía proyectos musicales a futuro, salvo la regrabación de algunos de sus clásicos más famosos, como "Tan enamorados".



En una publicación reciente en Instagram, Montaner compartió un video en el que aparece cantando "Tan enamorados" en 1987, acompañado de un mensaje que dice: "Este soy yo en 1987, pero quien canta, soy yo en el 2024. En julio sale Ricardo Montaner 2". Este nuevo álbum incluirá versiones renovadas de sus éxitos más populares.



Durante una entrevista con Juan Alberto Mateyko en el programa radial “La movida de la noche”, Marcelo Figoli despejó cualquier duda sobre el futuro del cantante. "Discograficamente, está reversionando sus discos. Personalmente, Ricardo decidió alejarse de los escenarios", comentó Figoli, añadiendo que no hay planes para una gira ni en 2024 ni en 2025. "Evidentemente, hay una decisión tomada de alejarse de los escenarios. No sé por cuánto tiempo ni si será definitivamente", agregó.



El representante también mencionó que Montaner ha tomado esta decisión motivado por razones personales, destacando su deseo de pasar más tiempo con su familia, disfrutar del éxito de sus hijos y compartir momentos con sus nietos. En su último concierto en Costa Rica, Montaner expresó su intención de dejar de lado las actuaciones en vivo para dedicar más tiempo a otras actividades, como la escritura, otro de sus hobbies.



Montaner señaló que el hecho de viajar constantemente le impide estar con sus nietos, lo cual ha influido en su decisión de retirarse temporalmente de los escenarios. Además, subrayó la importancia de disfrutar de la compañía de sus seres queridos durante esta etapa de su vida.



Marcelo Figoli concluyó la entrevista confirmando que Montaner no tiene planes de regresar a los escenarios en los próximos años, enfatizando que el artista está enfocado en sus proyectos personales y en su familia. “El título es: ‘Ricardo Montaner, no tiene, por los próximos años, planes de regresar a los escenarios”, señaló Figoli. El futuro de Ricardo Montaner Ricardo Montaner, nacido en Argentina y nacionalizado venezolano, ha tenido una prolífica carrera musical que abarca más de cuatro décadas. Sus baladas románticas han conquistado a millones de seguidores en todo el mundo, consolidándolo como una figura icónica en la música latina. Con éxitos como "La cima del cielo", "Bésame" y "Déjame llorar", Montaner ha dejado una huella imborrable en la industria musical.



El anuncio de su retiro temporal ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y comprensión a través de las redes sociales. Muchos fans destacan la importancia de priorizar la familia y el bienestar personal, y esperan con ansias las nuevas versiones de sus clásicos.



Montaner continuará participando en la docu-serie "Los Montaner", que ofrece una mirada íntima a la vida y dinámica familiar del artista y sus hijos, quienes también han seguido sus pasos en la música.



Este periodo de retiro permitirá a Montaner explorar nuevas facetas de su creatividad y disfrutar de su vida personal, dejando abierta la posibilidad de un eventual regreso a los escenarios en el futuro. Mientras tanto, su legado musical sigue vivo y su influencia perdura en la industria y entre sus seguidores.