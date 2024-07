La Mona Jiménez entró al ranking Forbes de los músicos más ricos: cuánto tiene

Juan Carlos “La Mona” Jiménez, uno de los músicos populares referenciales de la Argentina, entró al ranking Forbes por la fortuna que pudo acumular durante toda en su carrera, que asciende a varios millones de dólares.



La Mona, gran referente del cuarteto cordobés desde los años 60 hasta la fecha, quedó en el cuarto puesto de la lista por declarar 9 millones de dólares, una cifra infrecuente para un artista del mundo del cuarteto.



Su carrera abarca varias décadas y es, sin lugar a duda, un gran ícono de la música nacional con temas como “¿Quién se ha tomado todo el vino?”, “Beso a beso”, “El Federal” o “La Luna”. Y si bien tiene seguidores en todo el país, su público más fiel es el de su provincia, Córdoba, donde es un verdadero prócer.



El éxito de su aplaudida carrera se debe a la venta de discos, a sus recitales y también al merchandising que lanzó a lo largo de los años, incluso en el presente, a su bar temático en el corazón de Córdoba, donde exhibe instrumentos y parte del singular vestuario que luce en sus presentaciones en vivo.



Más allá de La Mona, el primer lugar de la lista lo ocupa el Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y que hoy toca con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que a sus 74 años cuenta con un patrimonio de USD 13 millones.



Le sigue Palito Ortega, quien además de músico y actor, se desempeñó como gobernador y senador de Tucumán durante los años 90. Su patrimonio se estima en USD 11 millones.



Los hermanos Pimpinela aparecen en el tercer lugar. El dúo pop conformado por Lucía y Joaquín Galán dispone de una fortuna de USD 10 millones.



Tras la Mona Jiménez con 9 millones, el quinto puesto lo ocupa El Chaqueño Palavecino, que cuenta declaró 7 millones de dólares.



La lista se completa con Gustavo Santaolalla también con 7 millones, Soledad Pastorutti, en el puesto número siete, con una fortuna de 6 millones de dólares, Diego Torres con 5 millones, y Andrés Calamaro, ex miembro de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, con un patrimonio de 3 millones.



¿Cuánto ganan?

Los artistas que figuran en el ranking de Forbes tienen muchos años de trayectoria en la industria musical y otros no tanto. Respecto de cuánto ganan los referentes argentinos más populares en la actualidad, en base a la cantidad de oyentes que tiene Spotify, el sitio web royalties-calculator.com reveló números muy impactantes.



Según ese informe, el productor y creador musical Bizarrap factura unos 148 mil dólares mensuales lo que suma 1.78 millones anuales. La rosarina Nicki Nicole, unos 75 mil dólares mensuales, lo que la acerca al millón de dólares anuales, con un número muy cercano al de Duki, María Becerra y Tini Stoessel. Un poco más abajo, desde los 58 mil dólares mensuales a los 700 mil dólares anuales, aparecen Tiago PZK, Emilia Mernes, Rusherking, Cazzu y Trueno.