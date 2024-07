Andrea Estévez habló sobre sus nuevos proyectos en Miami junto a Matías Alé

La actriz Andrea Estévez se instaló en Miami con su hija Hannah y su madre hace ya 3 años y hace poco abrió su propia productora, llevando proyectos como el teatro argentino al país estadounidense. Estévez le detalló la trama de su proyecto junto a Matías Alé: “Él soñaba con subirse a un escenario en Miami”, comenzó.



“Hicimos una comedia muy divertida en la que ensayamos 2 meses antes. Matías viajaba a la 1 de la madrugada a Córdoba y ensayábamos hasta las 3 de la mañana desde diferentes partes del mundo", agregó



"En la obra no revelamos un amorío que tuvimos nosotros. Pero si roza mucho nuestra vida personal, nos conocemos hace 20 años y estuvimos 2 en pareja. Los personajes somos nosotros dos, con nuestros nombres reales, junto con un detective”, explicó sobre la obra.



Además, habló sobre el reciente compromiso entre Matías Ale y Martina Vignolo y le deseo lo mejor a la pareja: “Me parece bien el casamiento de Matías. Lo veo súper bien. Le dije que me parecía muy rápido, pero él es así. Le dije que disfrute lo que está viviendo, me contó detalles del casamiento, y ojalá que sea la persona".



Andrea Estévez dejó atrás su vida en Argentina para apostar por una carrera en Estados Unidos durante la pandemia tras el fallecimiento de su padre: “Cuando llegué acá me dieron un trabajo en conducción en televisión, e inmediatamente salieron propuestas de teatro”, y ahora su "sueño de tener una productora propia se cumplió”.



Si bien ella ya está asentada en Florida, Andrea no descarta la idea de volver al país: "A Mati y a mi nos llegó una propuesta para Mar del Plata el año que viene. Solo falta que yo diga que sí". (NA)