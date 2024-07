Se filtró una foto íntima de Coty Romero y Nacho Castañares

La foto que subió Coty Romero y confirma la relación con Nacho Castañares

Con la nueva edición de Gran Hermano, los ex participantes del ciclo anterior volvieron con todo y forman parte de las distintas propuestas que tiene Telefe en torno a los diferentes programas satélites del reality, tanto en formato streaming como en aire.Al igual que en este nuevo programa, en el anterior se formaron parejas. Una de ellas fue Constanza Romero y Alexis Conejo Quiroga. Luego de salir de "la casa más famosa del país" esta relación siguió, pero se terminó quebrando y ya no están juntos.En las últimas semanas, los rumores de que la correntina Coty Romero y Nacho Castañares se estaban conociendo aumentaban día a día. Los protagonistas de esto no daban indicios de nada, pero en cada momento que compartían se podía ver la buena onda que tenían.Lo cierto es que finalmente rompieron el silencio y afirmaron que se estaban conociendo y que todo estaba yendo muy bien. De hecho, se fueron del canal juntos y llevaron a Martín Ku, reciente eliminado del programa y con quien tienen una gran onda. Ahora ella subió una foto que terminó de confirmar su relación."A mí lo que me cuentan personas allegadas a ellos es que Coty y Nacho siempre tuvieron una onda. Se desprendía de sus miradas y charlas una tensión sexual muy fuerte. Primero, quiero decir que ellos concretaron su deseo sexual", expresó Juan Etchegoyen semanas atrás.En las últimas horas, la correntina y quien tuvo la posibilidad de ingresar nuevamente a jugar en esta edición de Gran Hermano, publicó una foto muy fogosa de ambos en la cama y sorprendió a todos sus seguidores. Pero no lo hizo en su cuenta principal, sino que en su cuenta secundaria de Instagram.El Conejo Quiroga y La Tora Villar ya son historia antigua para Nacho y para Coty. Los "hermanitos" apostaron al amor y están muy felices. En la imagen se puede ver a él de espaldas y a ella de frente que fue la encargada de tomar la foto abrazados y en la cama.