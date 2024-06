Réplica de Nicole Neumann tras críticas por maquillarse para salir de la clínica

Espectáculos Yanina Latorre defendió a Nicole Neumann

Nicole Neumann siempre se muestra impecable y no quiso aparecer desarreglada al salir de la clínica con su bebé recién nacido. Entonces compartió en sus redes sociales un video en el que muestra cómo la maquillan para abandonar el centro médico e irse rumbo a su casa.Pero ese video despertó las críticas de sus seguidores que la cuestionaron por no mostrarse como una mujer real después de un parto. Por eso Nicole optó por hacer un descargo y explicar los motivos que la llevaron a aparecer así tras la cesárea para recibir a Cruz, su cuarto hijo, pero primero de su nuevo matrimonio con Manu Urcera.“Vamos a charlar un poquito. Hace mucho que no aparezco por razones obvias, pero estuve leyendo cosas. Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí al pie del cañón para criticar, para tirar mala onda, para decir un comentario desagradable sobre algo que ni saben cómo pasó o cuál es la interna”, comenzó Nicole Neumann en su descargo en Instagram.“Además de eso, Cruz había ya tomado la teta, así que me vestí, salí, nos vinimos a casa, llegué, me saqué una foto para tener de recuerdo y chau maquillaje: me clavé la joggineta, la remera y el corpiño para amamantar. Así que nada, me llamaron mucho la atención las ganas de criticar a alguien que no conocés, que no sabés la interna, que no sabes cómo fue el detrás, ni idea de nada”, continuó en su descargo.“Y si no te parezco real, o no te gusta mi realidad, no me sigas. O sea, yo no le pago a nadie para que me siga, podés no mirarme, podés mirar otros perfiles. Ni creo que nadie las esté encañonando a estas personas, que son las menos para que me estén mirando. Y qué al pepe, y qué vida vacía ¿no? Para estar juzgando de algo que no tenés ni idea. Pero ya está, fue suficiente. Solo quería decir eso porque estaba acá y Cruz duerme. Soy muy feliz, cuidando a mi bebé, con esta familia tan linda. Sean felices. Vean un poco sus vidas. Y no juzguen que no tienen ni idea, no conocen, desconocen por completo y van a hacer más felices”, concluyó la modelo.