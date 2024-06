Yanina Latorre defendió a Nicole Neumann

Espectáculos Nicole Neumann dejó una reflexión tras el nacimiento de su hijo Cruz Urcera

Nicole Neumann fue madre nuevamente el pasado martes 18 de junio. La modelo brindó una entrevista a la revista Para Ti luego de su cesárea y grabó un video maquillándose en la camilla del hospital, razón por la cual recibió muchas críticas en redes sociales."Es divina, tiene el lujo de tener un pibe, maquillarse y ser una bomba en la clínica. ¿Por qué una chica no puede parir y estar linda al otro día y maquillarse? Todo es válido", cuestionó. “Si querés hacer fotos a cara lavada es válido. Podés dar la teta maquillada”, agregó.Yanina Latorre contó su experiencia cuando fue madre de sus dos hijos: “Cuando tenés bebés los primeros días te sentís un poquito asquerosita, estás cansada, no dormís y que venga alguien a maquillarte y a peinarte se agradece, es pagador. ¿Por qué te tienen que criticar tanto porque te sacaste una foto o te maquillaste o te iluminaste?”, defendió a la modelo.“Vos no sabés lo que le pegaron en las redes a ella, periodistas también le dijeron ‘esto no es una madre real’”, dijo sobre el hate que recibió Neumann.“Primero que no está mostrando un cuerpo hegemónico porque se la ve con sus tetas hinchadas de amamantar y está mostrando una cara maquillada, con una muy buena iluminación, en el contexto de que está haciendo una tapa”, destacó.Finalizando, Latorre volvió a cuestionar a los críticos: “¿Por qué la mujer común cree que cuando sos un bagayo lo hacés todo mucho mejor que cuando tratás de arreglarte?”.