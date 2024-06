Camila Mayan reveló cómo superó su separación de Alexis Mac Allister

Camila Mayan respondió a sus preguntas a través de sus stories de Instagram. Y no le dio la espalda a quien quiso saber cómo hizo para superar su separación de Alexis Mac Allister, que está de novio con Ailén Cova, su amiga de toda la vida.



“Lo que más me ayudó fue enfocarme en mi vida y en las cosas que tenía para crecer y para seguir, en vez de quedarme solamente con el dolor que estaba pasando”, expresó Camila.



Acto seguido, escribió un contundente descargo haciendo hincapié que para sanar primero hay que atravesar el dolor de la separación. “Si estás pasando por un mal momento y tenés el corazón roto, recordá que la única manera de sacar ese dolor es atravesándolo”, remarcó.



“Muchas personas escapan del dolor, pero si lo enfrentás y te permitís sentirlo, de a pocos vas a empezar a sentir que no es tan malo. Es una sensación que vas a poder sobrevivir y superar. Al sentirlo vas a poder sanarlo. Si te escapás, después duele más”, manifestó.



“Así que además de enfocarte en vos misma, acordate que no estás sola. El dolor va a ir pasando hasta desaparecer, pero si te resistís va a permanecer y seguir creciendo. Permitite sentir todas las emociones que aparezcan. Todo es bienvenido, ya que estás pasando por este momento de duelo”, sentenció.