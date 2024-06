El “Mini” de Duro de Domar fue internado en terapia intensiva

Juan Carlos Velázquez, más conocido como el “Mini” de Duro de Domar fue internado de urgencia y está en terapia intensiva tras sufrir una descompensación.



Así lo informó el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, donde contó cómo sigue la salud del humorista. “Está peleando por su vida”, afirmó él.



“Me acabo de enterar de una noticia que es triste y tiene que ver con la salud de Juan Carlos Velázquez”, dijo el conductor sobre el humorista que quedó internado en el Hospital San Isidro. “Se encuentra en terapia intensiva después de haber sufrido una descompensación el fin de semana. Se le tapó una arteria, empezó a sentir dolor fuerte en el pecho, le costaba caminar y respirar”, detalló.



Luego, contó más datos del episodio que vivió Velázquez. “Le agarró una tos seca al principio y fue empeorando. Me dicen que estuvo unos minutos del otro lado, casi se muere”, aseguró.



“Incluso el sábado le dijo a un familiar: ‘Hermano, llevame al hospital porque no puedo más’”, expresó Etchegoyen sobre la información que le llegó. Además, indicó que “se desvaneció” en el momento en que le realizaban estudios en el centro médico. “Entró en estado de somnolencia y luego pudieron reanimarlo”, dijo al respecto el periodista.



Qué había dicho Juan Carlos Velázquez en una de sus últimas entrevistas

A mediados del 2021, el humorista había dado una nota en Mitre Live para Juan Etchegoyen y había contado: “Nunca más tuve una propuesta, lo último fue Polémica en el Bar, en el 2016 y 2017. Me dijeron que ya no contaban más con mis servicios porque no les alcanzaba el presupuesto″.



“Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados”, había explicado él en ese momento sobre el rebusque que encontró para su situación económica y laboral.



Durante la parte más dramática de la entrevista, Juan Carlos había revelado que esa situación llevó a que vuelva a vivir en la casa de su familia. “Fue bastante duro, yo estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos, gracias a dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta”, expresó.



Ahora, el humorista quedó internado tras sufrir una descompensación. “Está acompañado por su hermana y su hermano. Está controlado pero sigue en terapia intensiva”, indicó Etchegoyen en las últimas horas.