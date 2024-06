Evangelina Anderson habló sobre los rumores de separación de Martín Demichelis

Las versiones de crisis entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis corren con fuerza, en el peor momento del DT de River, y la jurado de Los 8 Escalones del Millón rompió el silencio.



“Los rumores se generan porque no estoy dando notas”, aseguró Eva a Naiara Vecchio.



Entonces, la panelista de Implacacables se expresó sobre lo que madre de Bastián, Lola y Emma Demichelis: “Al no dar entrevistas, algo tienen que decir”.



“Tiran fruta. Nada que ver, estamos juntos. De hecho, nos vamos a ir de viaje”, cerró Eva según relató Naiara Vecchio.



Es más, Susana Roccasalvo manifestó: “No todos los del entorno quieren a los famosos. Y a veces los rumores salen de ahí”.



La eliminación de River Plate de la Copa Argentina frente a Temperley, y la derrota sin atenuantes por 2-0 frente a Riestra puso a Martín Demichelis en el ojo de la tormenta, y además de los abucheos, ya aparecieron panfletos exigiendo su renuncia al cargo de DT.



Entonces, Eva Anderson reconoció que la presión era esperable: “Es normal. Sabíamos que iba a pasar”.



“No sabía que iba a ser tan intenso. Pero bueno, estoy haciéndole el aguante”, continuó.



Al final, Eva Anderson se refirió a los silbidos que recibe Martín Demichelis en el Monumental: “Está bien que la gente se exprese y es la manera que pueden demostrar si están contentos o no. Me parece bien”. (Ciudad)