Emilia Attias derrochó sensualidad y habló tras su separación del Turco Naim

Emilia Attias acudió al estreno de una película infantil con su pequeña hija Gina y habló por primera vez sobre su separación del Turco Naim.“Mi hija y mi trabajo son mi cable a tierra”, dijo a LAM la actriz, quien remarcó que su nena estaba a su lado para así poder evitar las preguntas incómodas. “Estoy tranquila, trabajando mucho y con mi hija”, aseguró."Es una cuestión de mi vida privada que no quería que se hiciera pública, no voy a hablar de eso. Ahora estamos bastante bien y en cualquier momento él volverá al país. Tenemos un buen diálogo y hay armonía. Tiene muchas cosas de trabajo por acá y pronto lo van a volver a ver”, detalló.Esta fue la primera vez que se la escuchó hablar. Emilia se había expresado solamente por redes sociales: “Por suerte sabemos quiénes somos. Y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande. Desplegar ese magnetismo. Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan”.“Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo, que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La vi con mis propios ojos. Más de una vez”, había manifestado.