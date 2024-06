Lucía Galán: “Me encontraron un quiste premaligno en el páncreas”

“Queridos amigos, queremos contarles que en el día de hoy Lucía está siendo intervenida quirúrgicamente en Buenos Aires”, escribieron en un posteo junto a un video en el que ella da detalles de la cirugía. Luego agregaron: “Es una operación programada en base al hallazgo casi milagroso de un tumor premaligno, que fue detectado circunstancialmente en su páncreas cuando se realizaba otros estudios”.A modo de cierre, aclararon que mantendrán informados a los fanáticos y la prensa sobre la intervención y el proceso. Y agradecieron la compañía y el amor de siempre.Lucía Galán grabó un video previo a su intervención quirúrgica, a fin de evitar especulaciones y llevar tranquilidad. “Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado, en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento que es que me encontraron un quiste premaligno en el páncreas”, contó.La cantante señaló que desde entonces se le hizo un seguimiento exhaustivo hasta que finalmente los médicos llegaron a la conclusión de que debía someterse a una cirugía. “Tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste pegado a la pared, es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos, y esto es para prevenir el cáncer de páncreas”, explicó.“Esto fue un hallazgo milagroso y, a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo”, reflexionó. Al respecto, señaló: “Quiero pedir a los médicos que hagan estos controles de abdomen para quizás prevenir tantos y tantos cánceres de páncreas que cuando se sienten o uno está mal, ya es demasiado tarde porque hizo metástasis por todo el cuerpo”.Lucía aclaró que cuando el video fuese publicado, ella iba a estar en cirugía acompañada por sus seres queridos, quienes van a mantener al tanto de todo a sus seguidores. “A todos los amigos de todo el mundo, muchas gracias. Seguramente van a armar cadenas de oraciones que me van a venir muy bien. Y a todos con tranquilidad porque a partir de agosto estaremos instalados en España haciendo la gira como corresponde, porque es el tiempo prudencial y ya voy a estar de nuevo perfecta para gritarle a mi hermano”, cerró con humor.