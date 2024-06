J Rei le dedicó un romántico mensaje a María Becerra: “Me siento bendecido”

María Becerra ya inició su gira por Estados Unidos y, si bien está muy contenta por esta nueva aventura con su equipo, también extraña mucho a su novio, J Rei.En este contexto, el artista compartió a través de sus stories de Instagram una foto de María y le dedicó un romántico mensaje. “Todos los días me despierto y lo primero que veo es esto, como para no sentirme bendecido”, expresó, en referencia a su novia.Enternecida por las dulces palabras de J Rei, María hizo eco de su mensaje y le respondió con la misma ternura. “Te extraño, bebé”, sentenció, junto a dulces emojis.En otra de las fotos que María posteó en Instagram, J Rei le dejó un romántico comentario.“Esos ojos hermosos que me miren toda la vida, mi amor”, cerró junto a emojis de corazones.