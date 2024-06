Lali Espósito es una artista que está hace años en el mundo mediático y está acostumbrada a hablar libremente de su vida sentimental. Recientemente, decidió abrirse sobre sus relaciones pasadas en el reality español Factor X, donde ella es jurado y habló sobre una etapa difícil que transito cuando era joven.



“Yo creo que de muy niña, a los 14 años me puse de novia 4 años”, comenzó mientras dialogaba con sus colegas del reality.



“Después me puse novia otros 5 años. Ahí yo ocultaba un poco algo que me pasaba con mi sexualidad y con todo”, describió una etapa de su juventud y como se sintió al darse cuenta de sus gustos.



“Entonces decidí vivir unos años de vínculos abiertos, de entender mi bisexualidad, así como antes yo de novia, cerrada”, se sinceró.



En el mismo diálogo, confesó estar hace 5 meses con su actual pareja, Pedro Rosemblat.