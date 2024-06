Mauro Icardi recordó cómo fue su noche de bodas con Wanda

Mauro Icardi quiso celebrar su década de matrimonio con Wanda Nara y le dedicó un tierno mensaje en las redes sociales. Además de agradecerle por este tiempo juntos, el futbolista recordó uno de los momentos más emocionantes de su fiesta de casamiento.“Hoy, mientras celebramos una década de matrimonio, me encuentro reflexionando sobre el increíble viaje que hemos compartido. Estos diez años han sido un testimonio de amor, paciencia, y crecimiento, y cada momento ha sido invaluable a tu lado”, comenzó escribiendo el deportista que se encuentra celebrando su aniversario en Roma.En el posteo, que incluyó varias postales de la pareja, sumó: “Recuerdo el día en que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida”.“Desde ese día, hemos construido un hogar lleno de risas, amor, y, sobre todo, una familia maravillosa. Sos una madre extraordinaria. Ver cómo cuidás y amás a nuestros hijos me llena de admiración. Tenés una ternura que no conoce límites, y una fortaleza que me inspira diariamente. Los valores y la bondad que inculcás en nuestros pequeños son un reflejo de la persona increíble que sos”, agregó.Además, no dudó en hablar sobre todo lo que vivieron en este tiempo juntos. “Cada día, me siento agradecido por tenerte a mi lado. Tu apoyo incondicional en los momentos difíciles y tu alegría contagiosa en los tiempos felices hacen que la vida sea un viaje hermoso y pleno. Sos mi compañera, mi confidente, y mi mejor amiga”, compartió.“En vos encontré un amor que trasciende el tiempo y las palabras. Estos diez años son solo el comienzo. Estoy emocionado por todo lo que el futuro nos depara, por todos los sueños que aún tenemos por cumplir y por los momentos que aún compartiremos. Gracias por ser quien sos, por amarme de la manera en que lo hacés y por ser la pieza más importante de nuestra familia”, sumó Icardi sobre sus ganas de envejecer junto a su esposa.Para cerrar el mensaje, concluyó: “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos. Por otros diez años y muchos más, te prometo mi amor eterno, mi dedicación y mi gratitud infinita. Con todo mi amor, para vos Wanda”.