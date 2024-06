El romántico momento entre Duki y Emilia Mernes en su show en España

? Más de Emilia y Duki cantando Como Si No Importara en el Bernabéu pic.twitter.com/lld4HShrwc — Emilia Mernes Updates (@emupdate) June 8, 2024

Desde su llegada a España, Duki causó una verdadera revolución en toda Madrid. Su nombre aparecía en los kioscos, las calles y hasta en una estación de subte. Esa misma pasión explotó este sábado cuando el rey del trap se presentó ante 65.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu. Uno de los momentos más emotivos se dio cuando el joven cantó “Como si no importara” junto a Emilia Mernes.Al ver a su novia en el escenario, el intérprete de “She don’t give a fo” no paraba de sonreír. Luciendo su chaleco negro, Duki se acercó a Emilia para comenzar las primeras estrofas de su canción. Mientras, la joven bailaba y brillaba con su vestido rosado. Así, juntos recorrieron todo el escenario. En los últimos versos del tema, el rey del trap se acercó a su novia y le dio un beso en la nariz, lo que causó la risa de la cantante. Luego, mientras se fundían en un abrazo, el artista le dio otro en el cuello y le dijo unas palabras al oído. Al escucharlo, Mernes le dijo: “Te amo”, y luego volvieron a besarse.Mientras tanto, en la tribuna, la gente hacía su propio show. Entre saltos y gritos, miles de personas celebraban el histórico momento que vivía Duki. Una de las figuras que no quiso perderse este momento fue Lali Espósito. La intérprete de “Baum Baum” compartió en sus stories de Instagram cómo vivió el show desde su ingreso al estadio. “Ya acá para ver a Duki hacer historia”, escribió la artista mientras mostraba al público en el estadio Santiago Bernabéu. Por último, la cantante vio el show junto a Emilia Mernes, quien se dirigió a la grada luego de su participación en el recital.