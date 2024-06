Habló Rocío Robles tras ser vinculada a Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul

El rumor de que Alexis Mac Allister (25) habría engañado a Ailén Cova con Rocío Robles en la fiesta de Rodrigo de Paul explotó fuerte, el representante del futboilista aseguró que fue el cumpleañero quien tuvo un affaire con la exbailarina de ShowMatch, y ella dijo su verdad.“No, es cierto. Fui a un cumpleaños normal, como cualquier ser humano”, arrancó la periodista de ESPN en una nota con el programaLuego, aclaró que está “soltera” y enfatizó que no chapó con los futbolistas de la Selección Argentina: “No hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. Bailé con todo el mundo, pero no pasó algo”.“De hecho, yo me fui con quien llegué, que tampoco viene al caso, pero nada que ver con el fútbol”, expresó también descartando haber pasado la noche con el ex de Tini Stoessel.

Aunque luego admitió que estuvo “en la misma mesa” junto al delantero de Liverpool, y relativizó: “No tengo diálogo. No tengo relación. De hecho, no nos seguimos en Instagram”.“No tengo algo que aclararle a alguien, porque yo estoy muy tranquila con lo que hice”, continuó.“Entiendo que él y su pareja también, porque supongo que se habrá ido a dormir con ella”, cerró Rocío Robles sobre Alexis Mac Allister.