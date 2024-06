Cinthia Fernández fue criticada por la calidad de la tela del traje que usó

Las participaciones de Cinthia Fernández ensiempre dan que hablar, pero esta vez lo que dio tela para un cortocircuito con Matilda Blanco fue su look. La panelista vistió un sensual catsuit que sorprendió a Ángel de Brito como a todos, pero que la productora de moda le bajó el pulgar.“¡Miren cómo se vino! ¡Está para desfilar!”, lanzó Sofía Jujuy, que también estuvo como como panelista invitada al ciclo. “¡Tremendo!”, comentó el conductor, mientras el conductor la hacía desfilar y bromeaba con el lugar que ocupa en el programa.“Estas cachas son titulares, mi amor”, se despachó la madre de Charis, Bella y Francesca, mientras lucía el ceñido atuendo que eligió de un impactante celeste metalizado. “¿Qué color es esto, Matilda? Todos están preguntando por eso”, lanzó el animador, buscándole la lengua a la especialista en moda.“Podríamos decir que es color cerúleo y que es encantadora la lycra”, ironizó Matilda, mientras Marixa Balli salía a defenderla. “¡Es hermosa!”, lanzó, pero Cinthia no le dejó pasar el comentario de la exjurado de Corte y confección. “Con vos tengo una cuenta pendiente”, arrancó.“Me criticó un traje. Dijo que usé el mismo traje en distinto color y mis seguidoras me dijeron que vos ese día que me criticaste, justamente, tenías un traje de la semana pasada. Memoriosa”, arrojó, filosa sobre un “crimen de la moda”.De Brito, por su parte, quiso saber más sobre el comentario picante de Matilda. “¿Es berreta la lycra?”, indagó. “No. Es para todo. Es una tela para un traje de baño, para una calza para ir al gimnasio, es para un body, para un catsuit”, ejemplificó.Pero terminó tirándole un palito a su compañera. “¿Puede ir a un programa? Puede hacerlo, pero subirse a un escenario con 200 mil personas,… ¡no lo hagas!”, marcó.