Guillermo Coppola reveló por qué no podrá asistir a la Copa América

Guillermo Coppola expresó su dolor por el trato que recibió en sus últimos intentos por conseguir este documento.



Para obtener la visa para viajar a los Estados Unidos hay que pasar por muchas entrevistas y entregar varios documentos. El que no estaría pasándola bien con este trámite es Guillermo Coppola.



El mánager le contó a Guido Kaczka en su programa No Está Todo Dicho por La 100 el calvario que está pasando: “Es un tema que me entristece porque tengo un nieto en Miami, pero cuando puedo lo hago venir a él”.



“Si hay una razón por la que quería ir ahora era por la Copa América, tenía mucha actividad, lo hablé con Chiqui, Tapia, la semana que pasó. Nosotros teníamos una cábala en el Mundial, nos dábamos un pico el día anterior”, contó Guillermo Coppola.



El conductor le consultó cuantas veces intentó realizar este trámite, a lo que el mánager respondió: “Dos, una, regularmente dije bueno, y esta me preocupé un poco más dado la Copa América y la actividad”.



“Aducen y esto lo que pienso yo, eh, aducen el tema del jarrón. Pero yo quiero comentarles algo, dos cosas importantes. El jarrón existió y hubo una causa que la justicia decidió, determinó que el juez, el secretario, y los policías fueron presos, detenidos por haber inventado una causa”, dijo enfadado Guillermo Coppola.



“Y yo libre de cargo, no, todo la historia. Ellos aducen eso, que al tener una causa de esa naturaleza soy sospechoso. Bien, pero yo después del jarrón fui cinco veces a Miami, con la visa que tenía Vicente”, continuo.



Luego reveló que en sus viajes lo separaban para ser controlado: “De las cuales, de las cinco, dos, me tocó ir al cuartito porque se me prendió la luz roja. Fui al cuartito, presentaba la documentación”.



Coppola reveló que su relación con Diego Maradona también influyó en este proceso: “Yo creo que es mi relación con Diego de tantos años, que Cuba. No, no, pero ¿sabes lo extraño de todo? Y esta es la realidad. ¿Por qué Corina y la nena también se la niegan?”.



“Esto es un castigo, de alguna manera, a esos momentos de los 4 de julio que uno por ahí se reía. El 4 de julio Diego no se olvidaba, nunca habría la ventana de ida y por ahí tenía actitudes que. . . ”, siguió.



“Tiraba, les gritaba desde la ventana. Pero bueno, historias. Diego tenía sus cosas en Estados Unidos. Cuando él fue a Cuba, Estados Unidos le negó el avisamento. Siento yo, por ahí me equivoco, ¿no? Pero ahora voy a poner un abogado y hacer las cosas de otra manera”, cerró. (La100radios)