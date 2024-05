Caramelito Carrizo reveló cómo son las señales que recibe de su hermano

El dolor de Cecilia Caramelito Carrizo por la muerte de su hermano Martín, ocurrida el 11 de enero de 2022 tras una larga lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) la llevó a idear una obra de teatro que estrenará el 6 y 13 de junio en el teatro Picadero.



En una entrevista que le brindó a Implacables en estudios, Cecilia contó que para idear la obra “volvió a escucharse”.



“Fue revelador encontrar muchas cosas que había escrito en su momento. Pero es esto, es un hecho artístico más de todos aquellos que hicimos juntos”, reveló.



“Esta vez estoy sola físicamente, pero con él recontra presente porque su espíritu está ahí”, señaló, por lo cual le preguntaron su recibe “señales” de Martín. “Me pasa que si estoy pensando fuertemente en él o escribiendo algo, tengo que tomar una decisión, pruebo por ahí y sucede algo que digo ‘¡Ah, me estás diciendo que es por acá!’”, reveló.



Cómo son las señales que recibe Caramelito Carrizo de su hermano Martín

“Yo creo mucho. Ustedes pueden pensar que me sugestiono y tienen todo el derecho del mundo, pero es verdad”, aseguró la actriz, que dio más ejemplos de lo que le ocurre. “Por ahí suena una canción que es una canción que nos identifica”, agregó, antes de relatar otro hecho.



“El otro día estábamos ensayando con Augusta Bermúdez, con quien codirigimos el espectáculo. Terminé de hacer la pasada completa, era la primera vez que llegaba al final, a la última frase que digo. La termino de decir y se escuchó una batería”, explicó ante el asombro de los presentes.



“Lo conté el otro día también en una nota, pero porque es potente y es increíble”, reconoció. “Estábamos en Border, que es un teatro hermoso, todo en silencio. Estábamos ensayando, todo en silencio. Hay un patio detrás del escenario… No sabemos si fue en un edificio de atrás que alguien que tiene una batería, pero fue increíble. Para mí es él, sin duda”, cerró.

Fuente: Ciudad