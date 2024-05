La respuesta de Coti Romero a la fuerte revelación que Darío hizo sobre ella

Darío Martínez Corti sorprendió al revelar en Gran Hermano (Telefe) que no la pasó bien con el ingreso de Coti Romero debido a los comentarios subidos de tono que ella le habría hecho. Tras ser tratada de acosadora en la red, la correntino salió a aclarar el episodio.



Durante una charla con otros de sus compañeros de casa, el participante sostuvo que Coti intentó seducirlo. “No sabía si me estaba boludeando o era estrategia. Empezó, a los dos días, con el temita. Por las miradas. Estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos. Me volvió loco, lo van a ver cuando salgan", comenzó contando el vendedor de autos.



Y continuó: "Me decía que conmigo se reía y que quería estar conmigo. Me dijo ‘cómo me gustaría tu pe. . . sobre mi coso’ y se cagaba de risa”, lanzó.



Sobre su declaración, Emmanuel Vich opinó que el objetivo de la correntina era hacerlo quedar mal y que pisara el palito.



Enterada de la repercusión de los dichos de Darío, y con varios usuarios llamándola acosadora, Coti Romero salió a aclarar. "La situación de la que él estaba hablando es un día que yo estaba en la cocina. Sí salió el clip, se vio. Si lo ves en ese momento decís uy, qué está pasando, pero yo nunca tuve esa intención", aseguró Coti en el inicio de un vivo que inició en Instagram.



"Yo estaba cantando una canción de tiktok, que la gente de TikTok la va a conocer. Perdón, voy a tener que cantar la canción. Dice 'Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el . . . e'. O sea, literalmente es una canción", sentenció.



Y detalló: "Es una canción que cantó Florencia (Regidor) dentro de la casa también. Son esas canciones que están en TikTok, que son de joda nada más. Pero como estábamos solo, él me dice: '¿Vos te das cuenta que estamos los dos solos acá y lo pueden tomar a mal? Darío ya lo tenía en la cabeza y a mí ni se me cruzó por la cabeza.. No sé a quién se le puede ocurrir que yo voy a insinuarme a una persona grande, que tiene mujer e hijos. Yo lo veía desde el lado de padre, por eso me duele escucharlo".





"El hijo (Francisco) estuvo afuera y sabe que no fue así. Cuando Darío me dijo eso yo me reí, le dije: 'Estoy jodiendo, es una canción de TikTok. Me estoy riendo con vos, no te lo estoy diciendo a vos'. Al rato viene Vir, yo la estaba cantando y ella también se rió. La canción la canté varias veces en la casa", aseguró.



Por otro lado, cargó contra algunos fandoms que llenaron la red con comentarios tildándola de acosadora. "Los fandoms agrandan un montón, por eso me parece importante hablar de este tema".



Coti comentó que Darío era uno de los que más estaban junto a ella durante su estadía, y señaló que de sentirse incómodo, él no hubiera seguido charlándole. "Chicos, está todo grabado. Yo lo sentía como un padre, eso me dolió. Tampoco quise hacerle pisar ningún palito, no era una competencia para mí. Darío era uno con los que más hablaba en la casa", concluyó. (Exitoína)