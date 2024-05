María Eugenia Ritó contó una experiencia poco feliz con Luciano Castro

María Eugenia Ritó se volvió tendencia reveló una experiencia desagradable que vivió con Luciano Castro.



La mediática recordó una anécdota durante el rodaje de "Costumbres argentinas o Los Roldán", cuando según su relato, el actor se metió en su camarín sin su permiso y le pidió “un beso”.



"Muy desubicado. Yo me estaba cambiando en el camarín, y entra, y me grita 'dame un beso'"., recordó Ritó. Su historia surgió luego que le preguntaran si habían tenido un romance.



"¿Pero 'dame un beso', qué? Cachivache, ridículo. Pero tomátela de acá. Es lindo, pero esta cosa de machirulo. . . ", sentenció la mediática, y concluyó: “Abrió la puerta muy maleducado. Y se me puso acá cerca del labio. No lo hizo agresivamente”. (NA)