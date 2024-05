La Joaqui reveló detalles de cómo comenzó el romance con Luck Ra

Esta semana, La Joaqui confirmó su romance con Luck Ra. Para darle claridad al asunto, la cantante visitó Nadie dice nada, de Luzu T, y allí reveló los detalles del romance. A la vista quedó que la artista está muy enamorada del cordobés y lo termino de confirmar al contar los detalles de su conquista.Es que, según ella, el cantante de cuarteto se tomó su tiempo para avanzar en la relación. “Estoy muy feliz, estoy reenamorada. Es muy nuevo para mí, no estar enamorada sino el demostrar todo lo que siento”, comentó al inicio de la entrevista para Nico Ochiatto, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Nacho Elizalde.Y continuó: “Me encanta como, en un año, pase de ser militante del bandidaje a predicadora del amor monogámico”, bromeó.“¿Cuándo fue el momento en el que se dijeron ‘acá pasa algo’?”, preguntó Nacho Elizalde. “Desde la primera vez que lo ví pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Él me invitó a un par de lugares, pero siempre llenos de gente. A mí me daba pánico social, entonces le decía que iba, pero a último momento me bajaba. Fueron como 4 veces”, respondió.“Es que era en grupo y yo quería cita. Yo no lo entendía, tuvimos como 4 citas y no me dio ni un beso. En la última que fui dije ‘ya está, no le gusto... nunca más hago un plan con este pibe. Encima me le regalé porque fui a la casa y todo, pero no hubo beso”, contó.Talledo, insistió: “Bueno, ¿cómo fue la cita esa en la que al final se concretó?”. Visiblemente derretida, Joaquinha intentó responder: “Un día me dice ‘es el último sábado que tendré libre así que quiero que hagamos algo’”, introdujo.

“Y yo ese sábado tenía una pelea de boxeo y lo invité al plan. Pero mirá lo que me dijo ¡No lo puedo amar tanto! Me dice ‘nunca vi una pelea de boxeo, pero con tal de ir con vos voy a pretender que me guste’”.Elizalde interrumpió: “¿Y ahí hubo beso?”. “No pasó nada”, dijo ella. “Puta madre, bueno por favor contanos cuando pasó”, insistió Nacho.“Un día fui, merendamos, cenamos, vimos dos películas y antes de dormir me mandé. Le dije ‘perdoname pero a mí me gusta dormir en tanga’. Es mentira, duermo en pijama pero ahí fue. Yo veía que la cosa venía complicada así que me saqué el pantalón, la remera, me quedé en bombacha y corpiño y me dio un besito”, concluyó, al fin. Fuente: (LaVoz)