Britney Spears subió otro video desnuda en una playa

“No he sido la misma desde entonces”

La cantante de 42 años, que mantiene preocupada a parte de su entorno luego de algunos comportamientos considerados “erráticos” y “disfuncionales”, compartió en su perfil de Instagram un breve video en el que se encuentra en la línea costera de una paradisíaca playa.Allí, Britney usa apenas un par de anteojos oscuros y se encuentraSegún reportaron diferentes medios británicos, la publicación original fue borrada y luego reemplazada. En un primer momento, la leyenda que acompañaba al video decía: “¿Nos conocemos? Díganle hola a mi trasero. ¡Lo levanté un poco para tener más! ¡Estoy pensando en ponerme inyecciones para hacerlo más lleno!”.Más temprano en la noche, Spears también compartió y eliminó otra publicación en la que daba cuenta del “daño nervioso grave” que, siempre según su testimonio, sufrió durante la polémica tutela que terminó a finales de 2021.“Hubo un momento en el que estuve retenida en un lugar contra mi voluntad durante mucho tiempo”, escribió la cantante. “No he sido la misma desde entonces”, agregó antes de sumar: “Muchas personas que no saben por lo que pasó físicamente mi cuerpo”.Además, dijo que todavía lucha con un trauma muy profundo y no puede reconciliarse con sus padres. “Tengo que ser una persona más grande y perdonar a mis propios padres… ¡pero eso es extremadamente difícil! Haré todo lo posible para dejarlo pasar y no defraudar a otros con mi ira”.