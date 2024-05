Oriana Sabatini posó desde Cannes con un minivestido blanco

Oriana Sabatini en minivestido en Cannes

Oriana Sabatini y Paulo Dybala de gala en Cannes

Oriana Sabatini está dando lo máximo en Cannes. A días de haber revolucionado la alfombra roja junto a su futuro marido Paulo Dybala, ahora la artista compartió un nuevo look en su cuenta de Instagram y los halagos no tardaron en llegar. También una divertida comparación con Marilyn Monroe ya que el viento le jugó una mala pasada con su minivestido blanco.Los looks de día en Cannes despiertan el mismo interés en los medios y las redes sociales que los que se ven de noche en la alfombra roja. Oriana Sabatini lo sabe y compartió en sus redes su última apuesta de moda diurna desde Cannes y ganó. El modelo, un minivestido blanco, es tejido, con corte debajo del escote, breteles finitos y tiene un volado a partir de la cadera.A causa del viento, el ruedo se voló y muchos de los seguidores de la hija de Catherine Fulop compararon el momento con el de Marilyn Monroe con su vestido blanco sobre la alcantarilla en la película “La tentación vive arriba”.“Amo la segunda foto, muy Marilyn Monroe”, escribió su mamá en los comentarios del posteo. No fue la unica que se detuvo en el vestido levantado por el viento. “Tiraste la de Marilyn” y “Marilyn morocha” son otros de los textos que hacen referencia al accidente fashionista.Invitados a la presentación de The Shrouds, los argentinos demostraron ser una de las parejas con estilo del momento. Oriana Sabatini llegó con un look de alto impacto: vestido strapless ajustadísmo de pailletes en verde brillante con una falda de cadenas de strass hasta el ruedo. Lo acompañó con unas sandalias negras altísimas con tiras a juego, aros colgantes, pulsera y anillo en brillantes.Como si todo fuera poco, llevó el pelo recogido en versión wet con un rulo como detalle sobre la frente y un maquillaje que resalta los ojos con un delineado extremo.Paulo Dybala no se quedó atrás a la hora de generar impacto en la alfombra roja: el campeón del mundo se lució con un elegantísimo traje negro con detalles de bordados a tono y camisa blanca. En los pies, zapatos tipo mocasín de cuero con brillo.