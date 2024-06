Preocupación por la salud de Jorge Lanata: lo internaron en el hospital italiano

Jorge Lanata tuvo un inconveniente de salud y está internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo consu esposaaseguró que el conductor de 63 años se encuentra fuera de peligro: “El está bien”, dijo la abogada y se mostró reacia a dar más detalles aunque se mostró esperanzada a que durante el sábado le den el alta.La noticia de la reciente internación surgió en las primeras horas del viernes, y fue difundida por: De acuerdo a la versión de la periodista, Lanata “esta mañana se fue a hacer una resonancia al Italiano. Le tuvieron que poner anestesia,expresó.Según su información, el conductor depermanece internado por precaución. “Hoy se tomó el día para hacerse esta resonancia, no estuvo en la radio.y la operación se demoró más de la cuenta”, agregó Tauro, antes de reiterar que el periodista se encontraba bien.Cabe destacar que el periodista es paciente de riesgo y viene batallando hace largos años por diferentes cuestiones vinculadas a su salud.cuando ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria.A mediados del año pasado, Lanata estuvo cerca de un mes internado en la mencionada clínica con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria bacteriana. Y en su regreso al aire de su programa, dio detalles de aquellos días con una crudeza propia de la situación.“Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes.O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, relató el periodista ante la cámara.Todavía conmovido por la situación, Lanata habló como pocas veces antes de su cuadro de salud: “Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?”, se preguntó. Y no tuvo respuesta. “Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora.En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más”, completó.Como en sus últimas internaciones, Lanata está acompañado por su esposa Elba Marcovecchio, con quien se casó en abril de 2022. En una entrevista reciente con Agarrate Catalina, la abogada contó cómo intenta sobreponerse a los miedos que conlleva estar al lado de una persona con los antecedentes clínicos de Jorge.Muchas veces intento cancelar el miedo, intento que no se haga presente el miedo general. Vivo con miedo. Tengo mucho mucho miedo”, se sinceró la también panelista de DDM. “Eso se hace carne y todas esas cuestiones las tenés adentro. Cuando de repente, por alguna cuestión, aunque sea una cosa chiquita, te asustás. Le pasa a una madre con los hijos o con mi mamá., añadió.