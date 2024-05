Internaron en estado crítico al cómico Antonio Gasalla

Antonio Gasalla fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi. Según informó el conductor Carlos Monti “hay mucha preocupación por la salud de Antonio. Él ya venía con algunas complicaciones, se encuentra internado en estado crítico. Más no podemos decir, porque no sabemos”.



El actor y humorista Antonio Gasalla, de 83 años, tuvo que ser internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, según la información que brindaron en TN. "Su estado genera preocupación. Está muy grave", afirmó la periodista Cecilia Martí.

En 2023, al protagonista de Esperando la carroza le diagnosticaron una demencia senil progresiva. Ante el deterioro de su salud, el artista fue trasladado a un centro geriátrico, donde recibe un tratamiento especializado por su cuadro.



Semanas atrás, Carlos, el hermano de Antonio, habló con los medios y dio detalles del presente del cómico. "Tiene una enfermedad que es difícil de explicar en palabras. Me duele mucho y prefiero no hablar. A mí me reconoce, a mí mujer también porque vamos todos los días", contó.

Hace algunos meses, Gasalla dejó su vivienda tras haber sufrido un robo para pasar a vivir en un centro en el que le brindan todo el apoyo y la contención para atravesar su delicado estado de salud.