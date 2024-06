Latorre contra Callejón: “67 mil pesos no está mal y más para lo que servís vos”

Yanina Latorre apuntó contra María Fernanda Callejón luego de que se enojara con las angelitas y abandonara el móvil de LAM (América TV), y la dejó en evidencia en su programa de radio.Al aire por Yanina 107.9 (El Observador 107.9), la periodista criticó a la actriz después de que revelara que "no fue al piso de LAM una vez que la habían invitado porque solo querían pagarle 65 mil pesos".Finalmente, Yanina Latorre sentenció: "Te preguntamos por Coppola no contás, en todo el vínculo que Coppola estuvo con Callejón siempre estuvo casado con alguien. No sé para qué querés cobrar, no traes data, no traes información, mentís sobre tu vida privada, encima después se la agarra con Marixa".