¿Emilia Mernes, embarazada de Duki?: cómo se desataron los rumores

Ángel de Brito insinuó, que Emilia Mernes está embarazada de Duki. Aunque no dio muchos detalles sobre la información que tiene de la artista, todo parece indicar que está esperando su primer hijo a los 27 años."¿Saben lo de Emilia?", indagó el conductor de América TV y dejó a las angelitas con curiosidad. Si bien negó que la entrerriana tiene una crisis con su pareja, no respondió las consultas de embarazo. "Pronto va a ser noticia", concluyó de Brito.El rumor se hizo viral rápidamente en las redes sociales y las especulaciones crecieron a pasos agigantados. Los fanáticos de ambos cantantes no tardaron en expresar su emoción y sorpresa.Cabe recordar que, a comienzos de mayo, Emilia debió suspender y reprogramar varios de sus shows en Buenos Aires. En aquel entonces, la productora de la joven lanzó un comunicado oficial llevándoles tranquilidad a sus seguidores.El rumor de un posible embarazo tomó más fuerza cuando se recordó la reciente suspensión de dos conciertos de Emilia Mernes en el Movistar Arena, supuestamente debido a una gastroenteritis. Este detalle ha hecho que muchos especulen sobre las verdaderas razones detrás de la cancelación y si podrían estar relacionadas con su estado de salud por un embarazo.La expectativa ahora es enorme. Tanto los medios de comunicación como los fanáticos están pendientes de cualquier declaración oficial que pueda confirmar o desmentir el rumor. Mientras tanto, la pareja sigue siendo tendencia y protagonista de innumerables especulaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.Sin embargo, horas más tarde, el programa de espectáculos negó que Emilia Mernes estuviera embarazada.