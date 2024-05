Cómo está Celina Rucci de salud en medio de su dura lucha contra el cáncer

Foto: Celina Rucci durante sus tratamientos Crédito: Archivo

En mayo de 2020, Celina Rucci fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, una noticia que mantuvo oculta hasta alcanzar la etapa de recuperación. Sin embargo, a finales de 2023, reveló que la enfermedad había regresado. En las últimas horas, la exvedette compartió detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.



Para interactuar con sus seguidores, Celina abrió una cajita de preguntas en Instagram. Como era de esperar, muchos de los mensajes recibidos se enfocaron en su salud. A uno de estos, respondió: “Cada control mejor que el anterior. Yo me siento súper bien y agradecida de poder seguir viviendo”. Esto lo acompañó junto a una foto que mostraba una camilla de consultorio médico.



Otro seguidor le preguntó si vivía “un día a la vez”, a lo que Celina contestó con una imagen de palmeras: “Vivo, disfruto, hago planes, río, lloro, puteo, agradezco. Hay días que me siento muy frágil y otros inmensamente imparable”.



Al cerrar 2023, Celina hizo un balance del año y envió un mensaje a sus seguidores a través de Instagram. Junto a un video lleno de fotos de su año, la exvedette escribió: “Otro año, otra etapa superada. Este 2023 fue bastante duro, pero sirvió para superarme otra vez”.



Los posteos que Celina Rucci había hecho en año nuevo

Celina compartió con sus seguidores las dificultades que enfrentó: “Esta enfermedad me volvió a poner en stand by, hubo momentos de mucha incertidumbre, miedo y dolor, pero siempre abundó la esperanza y saqué fuerzas que nunca me imaginé tener”.



En su mensaje también quiso dedicar unas palabras a quienes están atravesando momentos difíciles: “Este fin de año y comienzo del nuevo quiero dedicarle este posteo a todos aquellos amigos que están atravesando por circunstancias desafortunadas, a ellos y a las personas que los rodean. Darles todo mi amor y pasarles un poco de esperanza”.



Antes de cerrar, Celina lanzó un mensaje alentador a sus seguidores: “¿Porque qué sería de esta vida si no tenemos esperanzas? Fuck 2023, hello 2024″. (La100radios)