La novia de Martín Ku de Gran Hermano se operó la nariz y sorprendió a fanáticos

María del Rosario, mejor conocida como Marisol, comenzó a ganar notoriedad en las redes por ser la novia de Martín Ku, el participante de Gran Hermano 2023 (Telefe). Por eso, todo lo que le suceda pasa a tener importancia.En las últimas horas, la joven estuvo en Se picó, programa que conduce Gastón Trezeguet en República Z y explicó por qué decidió hacerse una rinoplastia.Aun con moretones debajo de los ojos, Marisol indicó: “Yo me quería hacer la nariz desde los 12 años más o menos. Siempre como que lo fui postergando. Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo. Martín siempre supo que me la quería hacer”. “Me la iba a operar de hecho en febrero, pero como fue lo del Congelados la tuve que postergar”, aclaró.Respecto a cómo se siente después de la operación, la influencer dijo: “Yo siento que estoy igual, solo que estoy ahora con moretones e hinchadita”. Por último, María del Rosario comentó cómo va a reaccionar Martín Ku cuando salga del reality y note el cambio: “Me va a decir ‘che, no me esperaste para que te cuide y acompañarte en el proceso’, pero él siempre supo que me la quería operar”.En las redes, los usuarios opinaron sobre la operación de Marisol y algunos la apoyaron, mientras que otros la atacaron. “Marisol se hizo toda la carita, la amo”, “Ex Narisol”, “Van todos al mismo ‘ciru’” y “Le quedó bien, no sé por qué tantos comentarios de odio” fueron los mensajes de los internautas.