Camila Mayan cambió su look y se animó al “cherry boom”

Fanática de la moda y siempre al tanto de las últimas tendencias, Camila Mayan volvió a revolucionar las redes sociales tras hacerse un radical cambio de look. La influencer y ex novia de Alexis Mac Allister pasó por el salón Max Jara, estilista reconocido por lookear a las celebridades argentinas más fashionistas, y se tiñó el pelo de rojo oscuro.La it girl estará luciendo su cabello “Cherry Boom” en su próximo viaje a Europa. Max le acercó esta propuesta con iluminaciones en las puntas y tono tendencia que hace un match perfecto con su piel. De esta manera, Cami lleva su femme fatale interna al extremo.Max Jara se destaca por embellecer el cabello desde el cuidado y la fortificación. Entre sus clientes más destacados se encuentran Camila Homs, Stefi Roitman, Los Montaner, y más.Dentro de las tendencias para este otoño-invierno estarán además de estos tonos cautivantes, las paletas de colores naturales y las melenas XL. Pero la tendencia más importante y la que nunca debe pasar de moda es la del pelo sano, una característica importante que el estilista remarca en sus clientes y mantiene como filosofía en su salón. A su vez, una tendencia que está a la orden del día es volver al color natural del cabello, incluso con canas o con iluminaciones sutiles.Otra moda que se está adoptando para el cabello en este último tiempo, es dejar atrás el alisado o los procesos químicos para así mantener el estado natural del cabello con una buena línea de cuidado e hidratación.“No se lo esperaban”, escribió la influencer en el pie de foto de la publicación que compartió en Instagram y causó revuelo en la aplicación de fotos.