Camila Mayan contó cómo comenzaron las sospechas de infidelidad de Mac Allister

Camila Mayan encontró su lugar en el medio, prácticamente sin hablar de Alexis Mac Allister, ya que en contadas oportunidades reveló datos de su intimidad con el campeón del mundo, quien la dejó para poder vivir un romance con su mejor amiga, con quien actualmente convive. Sin embargo, en las últimas horas contó una anécdota que sorprendió a los seguidores del programa de streaming del que forma parte.Durante la consigna del programa “Patria y familia” (LuzuTV) en el que hablaban sobre infidelidades, la influencer no dudó en contar el momento en el que su ex hablaba con quien era su amante y ella aún no lo sabía.“Me pasó que estuve en una relación con un chico mucho tiempo y una vez habíamos ido a un lugar por mi cumpleaños con mis amigos. Volvimos al hotel en el que estábamos e intimamos, el combo completo digamos”, comenzó la joven su relato.Según la joven, tuvieron relaciones sexuales y luego ocurrió una situación muy tensa. “Eran como las tres o cuatro de la mañana y veo que estaba hablando con una persona. Y yo dije ‘¿qué haces hablando a esta hora?’ Pero no se lo dije mal sino porque me intrigaba”, destacó sobre su posición para preguntarle.“’Sí, ¿qué tiene? ¿No puedo hablar? Ella es mi amiga’, empezó así. Ahí me pareció más raro todavía y me empiezo como a enojar yo. Se enoja, se enoja y al día siguiente que estábamos con mis amigos y él se va. Yo me quedo re mal”, contó sobre cómo había sido el día después de ese episodio.Después de pasar la mayor parte de la tarde con sus amigos, sin Mac Allister porque seguía molesto con ella, regresó al hotel. “Me quedé re mal y fui y le pedí perdón”, contó y se mostró arrepentida de esa situación, sobre todo después de que sus compañeros le hicieron saber que no debería haberlo hecho.“Y adiviná, adiviná dónde está. . . ”, lanzó Camila, pero siempre sin decir nombres. Sin embargo, su historia con el futbolista se hizo pública, sobre todo después de que se supo que la dejó por Ailén Cova, la persona con quien hablaba ese día que la joven relató en su anécdota. “Hoy está en pareja con esa persona”, agregó su compañero.“Ojo de loca no se equivoca”, agregó la hermana de Lali Espósito, que es su compañera en el stream. “Y yo era muy buena la verdad”, concluyó Camila, arrepentida de su reacción y de no haberse dado cuenta.