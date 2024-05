Yanina Latorre aseguró que echarían a Fabián Doman de América

Yanina Latorre reveló una bomba sobre un importante cambio en la programación de América TV. Según la conductora de #Yanina1079 en El Observador, la cadena televisiva habría decidido que Fabián Doman no cumpla más su rol de conductor en BDA y que aún no se lo habrían informado. Además, anunció que Gustavo López será quien lo reemplace.



Latorre empezó su ciclo radial sin revelar la primicia, pero mencionando a un "conductor echado que todavía no lo sabe", para generar misterio en el aire. “Se termina un conductor en un canal de televisión, y ya hay un suplente que arregló todo”, aseguró.

"Fabián Doman, se te terminan las mañanas en América. Quien lo va a reemplazar es Gustavo López cuando termine un viaje por la Copa América", detalló.



La panelista, Pía Shaw, agregó aún más información sobre la relación de Doman con el canal: “Gustavo López estaba por ir a C5N, finalmente no se dio, él trabaja en La Red, y en enero lo llamaron para hacer BDA. Cuando dijo que no, apareció en escena Doman”.



Este anuncio deja entrever un importante cambio en la programación matutina de América TV, con la entrada de López como nuevo conductor y la partida del periodista. (NA)