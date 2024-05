Karina “La Princesita” contó detalles inéditos de sus problemas de salud mental

En una entrevista con Mirtha Legrand, Karina "La Princesita" Mollino se sinceró sobre su continua lucha contra la depresión y la ansiedad. La cantante, quien ya había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental en el pasado, ofreció detalles inéditos sobre su situación actual y la importancia de la terapia y la medicación.", confesó Karina. "Me estoy ocupando. Voy a terapia con la psicóloga y, en algún momento, estuve también con psiquiatra y con medicación".Respecto a la medicación, la artista advirtió sobre el uso responsable y la importancia del seguimiento médico: "Hay que entender la medicación. Tengo conocidos que por ahí les recetaron pastillas para dormir, dejaron el tratamiento y las siguen tomando. La medicación es gradual y tarda en hacer efecto".", explicó.Sobre los orígenes de su lucha, Karina profundizó: "A mí me pasaba que convivía con una angustia que creo que tenemos todos, pero hay otros que la sentimos por encima de lo normal. Sentimos que no tiene un final. Yo creo que en mi caso también tiene un poco que ver con la profesión".En este sentido, la cantante reveló que ha modificado su forma de trabajar para priorizar su salud mental: "Uno termina siendo medio un payaso en esta profesión, tratando de estar siempre regalando alegría incluso cuando no te sentís bien. Eso genera mucha presión"."Ahora estoy haciendo un trabajo para no exigirme tanto. No puedo hacer tres shows por noche, porque después termino mal. Tengo que aprender a cuidarme", concluyó Karina.La honestidad y valentía de Karina al hablar sobre su salud mental son un ejemplo a seguir, ayudando a desestigmatizar estas condiciones y promover la búsqueda de ayuda profesional. (Noticias Argentinas)