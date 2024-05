Gran Hermano: quién hizo la nueva nominación espontánea

Mientras en Gran Hermano se intentaba definir la prueba del auto 0KM, que también otorga liderazgo al ganador, uno de los participantes no quiso perder el tiempo y aprovechó el regreso de las nominaciones espontánea y fulminante.



La competencia comenzó el lunes, cuando primero los participantes nominaron para elegir a los dos compañeros que se quedaron afuera del juego (Martín y Mauro), y luego tuvieron que elegir llaves hasta dar con la ganadora, algo que no ocurrió hasta ahora.



Mientras tanto, y aprovechando que Gran Hermano decidió reponer los recursos de las nominaciones especiales, uno de los competidores comenzó a jugar de cara a la confirmación de la placa.



Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano

Justamente Martín, que se quedó afuera del juego por el auto, se encargó de utilizar la nominación espontánea en la previa a la gala de votación de este miércoles.



Así lo confirmó Santiago del Moro, quien no reveló para quién fueron los votos. Se sabe que, por una sanción, Furia se encuentra ya en placa.



Cómo es la nominación espontánea

La espontánea puede realizarla el primer participante que pida su uso en el confesionario. El concursante que la efectúa otorga 3 y 2 votos, en lugar de 2 y 1, a los respectivos nominados.



Si bien no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.



Qué diferencia hay entre la espontánea y la fulminante

La diferencia con la nominación fulminante es que importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, ya que irá directamente a placa.



Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.