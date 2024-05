Cambia el rostro de Superman: la imagen oficial para la nueva película

En un año de nuevos estrenos, DC Cómics apostó por un cambio en el que se jugó el acompañamiento de sus más antiguos fanáticos. El hecho de cambiar el rostro de un superhéroe no es para nada fácil, pero no se quedaron atrás.Tal como ocurre en Marvel, los actores que forman parte de DC han terminado su camino en las historias ofrecidas y es así que los productores tienen que ir por nuevos rostros para sus películas. Esta vez, el ojo de la tormenta se centró en Superman.James Gunn dejó en claro que ya está en camino el rodaje de “Superman” y que el actor elegido para el papel que antes encarnó Henry Cavill, ahora es de David Corenswet. La primera imagen del actor como tal fue publicada hoy por el guionista.Lo dice todo y no dice nada a la vez. En la fotografía, se ve a Superman sentado sobre un sillón con un atuendo bastante desaliñando y gastado por lo que podría haberse enfrentado a numerosas peleas.En los detalles está todo y es que detrás de él se ve a la ciudad en plena guerra mientras varios rayos se interceptan entre sí. Seguramente es una de las batallas que el mítico personaje enfrentará, pero a los fanáticos solo les queda esperar por el estreno de la cinta para saberlo.El intérprete de 30 años es reconocido principalmente por sus roles secundarios en dos series de Netflix producidas por Ryan Murphy, “The Politician” y “Hollywood”. Antes de su participación en “Superman”, su papel más destacado en el cine fue probablemente en “Pearl”, la película de terror dirigida por Ti West y protagonizada por Mia Goth.En esta ocasión, el actor está viviendo su gran oportunidad al encarnar a un personaje súper importante del cine y aún más siendo él el protagonista. Para el film, estará acompañado de Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Isabela Merced y más. Fuente: (Los Andes)