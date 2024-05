La sesión de fotos de Nicole Neumann y Manuel Urcera a días de que nazca su hijo

Nicole Neumann transita el último tramo de su embarazo. Este domingo la modelo hizo una publicación junto a Manu Urcera en la que compartieron su última sesión de fotos previo al nacimiento de su bebé.“Sesión de fotos con Cruz para el recuerdo”, escribieron junto a cinco imágenes en las que se los puede ver cómplices y enamorados, esperando la llegada de su primer hijo.Tal como se pudo ver en las imágenes, se trató de una temática muy sencilla, donde los recién casados posó en un vasto jardín rodeados por las mascotas familiares. La jurada de Los 8 escalones (eltrece) optó por usar un vestido negro y largo que se ajustaba a su silueta y un jean con una camisa blanca abierta que dejaba ver su pancita. Por su parte, Manu lució una remera y pantalón en los mismos tonos.Aunque en el posteo que realizaron no aparecieron Indiana, Allegra y Sienna Cubero -las tres hijas de la modelo fruto de su relación con Fabián Cubero-, lo cierto es que sí estuvieron presentes en la producción. Este miércoles, la top había mostrado imágenes a través de sus historias de Instagram donde se las vio luciendo un look descontracturado de remeras negras lisas y jeans.El tierno posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores de la pareja. “Hermosa familia”, “Amé el nombre, Nikita. ¿Hasta en eso vas a ser top?”, “Son hermosos”, “Qué linda estás con esa panzota”, “Hermosa familia, hermosa pancita, hermosa mamá”, “Estás hermosa, y tu esposo igual. ¡Bendiciones!”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.