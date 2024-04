Dos ex Gran Hermano se están “mensajeando”: quiénes son

A lo largo de la historia de Gran Hermano, se pueden contabilizar una gran cantidad de parejas que se formaron a partir del encuentro entre los participantes dentro de la casa. Ahora, una nueva historia de amor podría gestarse entre dos jugadores de la actual edición que ya fueron eliminados.



Se trata de Damián Moya y Catalina Gorostidi, quienes compartieron unas pocas semanas dentro del reality, pero que ahora, con los dos fuera del certamen, se estarían “mensajeando”, de acuerdo a lo que reveló el joven de 28 años.



El ex participante estuvo en el streaming de Gran Hermano en las últimas horas, donde fue consultado acerca de si tenía “onda” con Catalina, con quien tuvo un fuerte cruce ni bien se sumó al reality, cuando ella se había reincorporado tras el repechaje.



“Yo creo que algún contacto humano tuvimos, porque nos atraemos mucho. No estuvimos juntos, pero me gustaría conocerla ahora que estamos los dos afuera, es una buena oportunidad”, dijo Damián.



“Dentro de la casa dije que Cata me parecía muy linda. Lo charlamos un poquito, pero soy un poco tímido y ella capaz en cámara quizás tampoco quería nada. Ahora que salimos los dos es una gran oportunidad”, agregó. “Ya nos estamos mensajeando”, sorprendió.



Damián Moya, sobre Catalina Gorostidi: “Me encanta cómo es”

En una entrevista brindada a la revista Gente, Damián fue por más: “Me encanta cómo es y toda su persona. La verdad me gusta que sea así porque es muy chispita. Es lo contrario a mí. Yo soy tranquilo y ella es muy alborotada. Creo que nos complementamos mucho. Me gustaría conocerla más”.



“No me preocupa para nada su personalidad fuerte. De hecho me gusta. Me da un panorama totalmente distinto al que pienso yo”, acotó.



Sobre cómo se imagina que podría ser el ambiente ideal para conocerse, comentó: “A mí me gustan las citas de ir a tomar algo tranqui a un bar. Me gustaría que podamos hablar de las cosas que no se pudieron dentro de la casa. Tenemos que conocernos como personas y ver qué nos va pasando con eso”.



“Estaría bueno (terminar en una relación con Catalina). Hace 5 años que estoy soltero. Estuve mucho tiempo de novio. Estoy abierto a nuevas posibilidades. Yo soy una persona muy solitaria, pero me gusta la compañía. Soy demostrativo y cariñoso. Me gustaría estar en pareja de nuevo”, finalizó. (NA)