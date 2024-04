El reclamo de Cecilia Roth: “El cine argentino está en peligro”

Se entregaron los Premios Platino 2024 y Cecilia Roth fue una de las actrices reconocidas en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret en Riviera Maya, en México al recibir el Platino de Honor por su trayectoria.



Al subir al escenario, la actriz aprovechó el espacio para referirse a las medidas implementadas por Javier Milei, que afectan a la cultura y que despertaron las críticas de algunos actores, como Pablo Echarri, Nancy Duplaá y Esteban Lamothe, solo para mencionar algunos.



"Necesito decir que tenemos que cuidar nuestro cine, que siempre está en peligro, en un país u el otro. La comunidad iberoamericana es un solo cine, el que habla en español y en portugués, pero es un solo cine. Un solo país", dijo Cecilia Roth.



"Cuando uno tiene problemas hay que estar atento, ayudarlo. No es que esté pidiendo ayuda, es que estoy pidiendo que tengamos conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y que el español tiene que escucharse igual que otros idiomas", agregó la actriz.



"No siempre se escucha, en nuestro país el problema es grave porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos, resistamos y, como cuando era chica, convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños que tenemos por ese cine que hacemos", remarcó la artista desde el escenario.



El anuncio más reciente del Gobierno fue que se achicará la estructura del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con varios empleados suspendido hasta nuevo aviso. Se cerraron cuatro gerencias: Fomento, Fiscalización a la Industria Audiovisual, Exhibición y Audiencias, y Asuntos Internacionales e Institucionales