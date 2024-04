"Casi me da algo", dijo Sofía “Jujuy” Jiménez tras tenso momento en aeropuerto

Sofía “Jujuy” Jiménez sobre su viaje a México

Sofía “Jujuy” Jiménez es una modelo, actriz, influencer y licenciada en comunicación social argentina de 33 años, que saltó a la fama tras ser la primera princesa en el concurso de Miss Universo Argentina 2010. Más tarde, comenzó a trabajar como promotora en “Showmatch” y desde entonces, se adentró en la televisión.Actualmente, Sofía “Jujuy” se dedica a ser influencer, teniendo en cuenta que en su perfil de Instagram posee 1.7 millones de seguidores. Allí, no solo realiza campañas comerciales, sino que muestra su vida diaria, sus mejores y peores momentos, muestra sus increíbles viajes por diferentes partes del mundo y sus looks en tendencia.En esta oportunidad, Sofía terminaba unas vacaciones en México, de disfrutar los paisajes, las playas y las comidas de Cancún. Una vez en el aeropuerto, la modelo relató el insólito, pero mal momento que sufrió.Sofía se filmó mientras lloraba y se la notaba muy nerviosa, y explicó: “No, no, no. No entienden. Casi me da algo. Ay, no puedo más. Pensé que no iba a poder volar. Me puse muy nerviosa. Por eso, odio los momentos en los que tengo que viajar”. “Jujuy” explicó que ella suele ir con tiempo a los aeropuertos, se pone alarmas para estar a tiempo en el momento de abordar, entre otras especificidades.. Freno porque me quería comprar algo en Victoria’s Secret, y cuando voy a pagar, me piden el boarding pass y no lo veo”, explicó Sofía, que luego encontró el papel dentro de su cartera.De todas maneras, Sofía “Jujuy” Jiménez pudo disfrutar de su viaje a México y recorrer varios lugares del país. En su cuenta de Instagram escribió: “Salió book en la playa, y sí, no podía faltar. Que lindo el pueblito Sayulita, quedamos enamoradas, que lindo probar tequilas y comer muchos tacos”. (Vía País)