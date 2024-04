Nicole Neumann contó que sufrió pérdidas durante su embarazo y se aferró a la fe

Nicole Neumann se encuentra atravesando la etapa final de su embarazo, dado que solo le quedan dos meses para dar a luz al bebé que espera con Manu Urcera. Aunque ahora todo está bien, la modelo vivió un dramático momento en la semana 12 de gestación, cuando sufrió pérdidas que la preocuparon muchísimo.Ayer, 19 de abril, fue el Día de San Expedito, y la top model fue a una misa que dio el cura que la casó con el piloto de carreras. La rubia bendijo su panza y se emocionó. Conmovida, quiso compartir sus sentimientos con sus seguidores de Instagram.Desde su auto, después de ver al sacerdote, recordó aquel momento: “Cuando estaba de menos de 12 semanas encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón y justo en ese momento estaba con pérdidas y reposo total, así que empecé a bendecir mi panza con el agua bendita”.“(El cura) me hizo una imposición de manos y me dio una energía superlinda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto, pero emocionante”, concluyó la mamá de Indiana, Sienna y Allegra.