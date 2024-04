Cuál es el estado de salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla se alejó de los medios cuando empezó a sentir los primeros signos de demencia senil, un cuadro degenerativo, progresivo y crónico que lo obliga a tener cuidados constantes y diarios.



Su hermano, Carlos Gasalla, acudió al estreno de la versión teatral de la película "Esperando la carroza", un largometraje argentino que ya se convirtió en ícono de la cultura nacional. Allí, el hermano del artista dio algunas definiciones sobre la salud de Antonio.



“Mucho no te puedo contar. Antonio está bien, muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular. Eso es todo lo que te puedo decir”, dijo a Socios del Espectáculo.



Carlos destacó la ayuda fundamental del periodista Marcelo Polino, uno de los amigos más íntimos del capocómico: “Polino, desde el punto de vista familia, nos ha dado una mano muy grande. Es una persona muy cariñosa, aparte tenía mucha relación con Antonio, vivía cerca, lo quería mucho, y la verdad que tenemos que agradecerle mucho porque nos ayudó. No es fácil para una familia pasar por los momentos que hemos tenido con él, pero pudimos sacarlo a flote. No hay otro remedio que atenderlo muy bien”.



El hermano del artista también habló del robo que sufrió Antonio Gasalla en su vivienda cuando ya estaba empezando a transitar la enfermedad: “Está todo en manos de la Justicia, incluso la salud de Antonio lo está, nosotros solo tenemos que acompañar. No hay que olvidarse que vivía de una forma particular, vivía solo, con un carácter bravo y nosotros no tenemos más que acompañarlo. Pero todo lo demás, la parte económica, está bajo un juzgado y la familia obedece a las órdenes del juez”.