La cuñada de Wanda Nara se lanza como cantante

En su cuenta de Instagram, Ivana Icardi mostró los videos en los que se la puede ver cantando. Después publicó un comunicado para hablar del tema por las críticas que estaba recibiendo.“Hago esta story por una parte para reflexionar por la cantidad de personas que se están metiendo conmigo por cantar. ¿Le estoy haciendo daño a alguien? Vale, ahórrense el mandarme que a sus oídos porque el chiste ya está manío. Creo que mucha de la gente que me critica lo hace por hacerlo. No soy Adele, pero estoy aprendiendo. Estoy quitándome los miedos y la vergüenza de exponerme aún sabiendo que me queda todavía un camino largo y que canto bastante inhibida…pero qué creen que si no lo intento lo voy a hacer mejor algún día? Si hubiera hecho caso a todas las personas que me dijeron en su día que no hiciera algo, hoy no tendría la vida en paz que tengo”.“Por otra parte, quiero agradecerles de corazón, a los que me defienden, aún sabiendo la que me está cayendo y que estoy mejorando porque me hacen creer muchísimo más que tengo que seguir. A veces siento que muchas personas preferirían verme calladita, sentada en el sofá de mi casa y de brazos cruzados, esperando que se me pase la vida. Pero eso no va a pasar…y les animo a que aunque los critiquen sigan creyendo en ustedes”, escribió Ivana.A principios de este año volvió a entrar a la casa de "Gran Hermano" en España. "Estoy tan contenta de esta oportunidad, que creo que la tercera es la vencida. Espero su apoyo y que estén conmigo y me puedan conocer un poquito más y me den por ganadora", pidió al público antes de encerrarse en este reality hasta el mes de marzo.Ivana Icardi es experta en realities. Estuvo en la versión argentina de “Gran Hermano” hace siete años y se enamoró de un futbolista apodado "Luifa". En 2019, se encerró en la casa de "Grande Fratello", la versión italiana del reality, mientras que en 2020 se animó a jugar en "Supervivientes", en España.Nuevamente se enamoró y esta vez se fue a vivir a Mallorca, donde se dedicó a la crianza de su hija, Georgia.