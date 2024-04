Gran Hermano tiene un nuevo integrante: su conmovedora historia

Una conmovedora escena se vivió en la casa de Gran Hermano anoche, cuando un nuevo integrante ingresó por la puerta: Arturo, un perrito mestizo de un poco más de un año que ha sufrido maltrato y abandono. Su llegada provocó lágrimas de emoción en algunos de los participantes.Arturo fue rescatado de un descampado en Bragado, Buenos Aires, donde sus antiguos dueños lo explotaban en carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Tras ser encontrado en pésimas condiciones, fue rescatado y recibió la atención médica necesaria para su recuperación.Gran Hermano decidió abrir las puertas de su casa a Arturo para que los participantes pudieran cuidarlo y brindarle el amor que tanto necesita. "Quiero que los participantes puedan cuidarlo y darle el amor que tanto necesita. Él seguramente se encargará de devolverlo", expresó el Gran Hermano.

La llegada de Arturo a la casa generó una gran conmoción entre los participantes. Zoe y Paloma no pudieron contener las lágrimas al verlo por primera vez, mientras que Bautista y Furia fueron los primeros en acercarse a él para ganarse su confianza."Soy un perrito en tránsito un poco temeroso pero juguetón. Como dos veces por día, a la mañana y a la noche, no puedo comer nada que no sea mi alimento", reza la tarjeta de presentación de Arturo.Martín también se mostró conmovido por la historia de Arturo y decidió darle de comer con la guía de Gran Hermano a través de los altoparlantes para generar confianza. Luego, todos los participantes ingresaron a la casa, conocieron la historia de Arturo en detalle y algunos, como Virginia y el Chino, no pudieron evitar volver a llorar.La llegada de Arturo a Gran Hermano no solo ha conmovido a los participantes, sino también a la audiencia, quienes han expresado su apoyo y cariño al perrito en las redes sociales. Se espera que Arturo encuentre un hogar definitivo lleno de amor y cuidado en el futuro. (NA)