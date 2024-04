Aseguran que Floppy Tesouro estuvo a los besos con el ex de Zaira Nara

Matilda Blanco reveló en LAM que en los últimos días varias personas vieron a Floppy Tesouro en un boliche muy acaramelada con el ex de Zaira Nara, Jakob von Plessen.



“Los vieron a ‘los chapes’, con lengua y todo, adelante de todo el mundo, él no fue con la boina, pero ella sí fue con esa sonrisa era un chape con todo y veían cosas terribles”, detalló la panelista de LAM.



Zaira Nara blanqueó su romance con el polista Facundo Pieres, ex pareja de Paula Chaves, lo que provocó una incomodidad que terminó quebrando la relación de las amigas.



Por su parte, Jakob, padre de sus dos hijos Malaika y Viggo, siempre tuvo un perfil bajo y se hizo conocido solamente por ser la pareja de Zaira ya que su trabajo no está vinculado al medio artístico.



“Dicen entre su grupo amigos que él ya la está negando y dice que todo pasó porque ‘estaba muy borracho’”, agregó Matilda.



Yanina Latorre agregó que es probable que la hermana de Wanda Nara no esté contenta con esta información: “A Zaira le va a molestar, porque dice que en Ibiza, Floppy se le fue a hacer la amiga, que le chupaba las medias. Ahí Zaira le contó que le costaba viajar y dejar tanto a los chicos, y le preguntó a Floppy cómo hacía ella. La otra la aconsejaba y se le hacía la amiga. Y ahora le chapó al marido”.



Zaira Nara y Jakob von Plessen mantuvieron una relación muy tranquila por ocho años. Fueron padres de Malaika y Viggo y en 2022 decidieron anunciar su separación. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar”, dijeron en un comunicado. (NA)