Cinthia Fernández acusó a Rodrigo de Paul de tener “poco huevo”

El nuevo álbum de Tini Stoessel, “Un mechón de pelo”, despertó varias polémicas. El tema “Ángel” rememoró la pelea de su padre, Alejandro Stoessel, con Marcelo Tinelli, mientras que en “Ni de ti” contó cómo vivió su relación con Rodrigo de Paul, en medio de la polémica con la ex del jugador, Cami Homs.



Muchos opinaron sobre las canciones. Horacio Homs, padre de Cami, dijo que su hija sufrió mucho con la ruptura porque la dejó por Tini cuando estaba embarazada de su hijo menor.



Pero no solo opinaron los familiares y allegados a los involucrados en el triángulo amoroso, las fans de Tini publicaron varios comentarios en redes sociales y muchos famosos dieron su punto de vista en programas de televisión.



Una de las que opinó fue Cinthia Fernández, que no dudó en criticar al jugador de la Selección argentina, tras la complicada experiencia que tuvo con su ex marido, Matías Defederico, también jugador de fútbol.



“De Paul más cag. . . no puede ser, ¿no? El único que no priorizó sus hijos fue él. ¿Es necesario lo que hace? ¡Más cholulo y poco huevo no hay!”, comentó Cinthia, luego de leer el comunicado que escribió el jugador “bancando” a Tini con su nuevo tema.



“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo”, escribió Rodrigo de Paul



Además, remarcó que pasó por encima de nadie: “El día de mañana ellos estarán orgullosos como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso”.



“Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar”, cerró De Paul. (NA)