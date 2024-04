Yuyito González reveló “la verdad” de escena de la serie de Guillermo Coppola

La serie de la vida de Guillermo Coppola causó un gran revuelo en el mundo. Pero una de las más afectadas fue Amalia Yuyito González, la expareja del conocido representante y madre de su hija Bárbara. “Fue un tema muy fuerte”, señaló la mujer respecto a la tira de ficción que se posicionó como de las más exitosas en la plataforma de Star+.Este domingo, en el programa de Almorzando con Juana (El Trece), Mirtha Legrand volvió a ocupar el lugar de su nieta y entrevistó a sus invitados. Entre ellos se encontraba la exvedette, quien no dudó en hablar sobre las polémicas escenas que interpretó Mónica Antonópulos, quien la encarnó en la pantalla chica. “Vi tres escenas donde interpreta divinamente todo, que no pasa nada, sino que dice un par de malas palabras que Coppola dijo que se las merecía, una de un humorista, que interpretan algo de la época de Porcel, y otra más”, explicó la rubia en la mesa de la diva de la televisión.Confiada en que la serie iba a retratar la vida del representante, la mujer no se preocupó mucho. Pero todo cambió cuando recibió un mensaje por parte de la periodista de Laura Ubfal, quien le llamó la atención a una escena que no había visto. “Ahí yo ya estaba un poco alarmada, encima yo pensaba que la serie salía a la noche y ya se había estrenado a las cinco de la mañana, y me manda un audio diciendo ‘Ay, lo mal que te hicieron quedar’. ‘¿Cómo me hicieron quedar mal si vi las escenas?’, pregunté.“Y ella me respondió: ‘Ay, pero esa en la que Coppola te pide que no tengas a tu hija’, Laura dijo algo peor pero no me gusta repetir”, señaló la exmodelo. “Imaginate, me dice eso y yo le digo ‘no, esa escena nunca pasó, en la vida real no pasó’”, explicó Yuyito González, quien no pudo evitar contar cómo le impactó esa información a ella y a su hija. “Me impactó tanto que dejo el super y me pongo a llorar. Me impactó tanto que dijeran que Guillermo me pidió abortar. Jamás en la vida me dijo eso él ni yo le dije a él, tampoco me hizo dudar. Fue horrible porque no fue así. Yo lloré por mi hija, no por él”, continuó la mujer.Por su parte, la actriz que la interpretó en la serie se sinceró y no dudó en señalar: “Obvio, no es una biopic, no es algo basado en la vida real. Claramente es más que respetable lo que pasó”. Completamente dolida por el hecho que la afectó personalmente, la exmujer de Coppola expresó: “Fue un tema muy fuerte para ficcionar, digo, de un hijo que vos toda la vida lo hermoso que fue, que estábamos en Italia, que nos lo dijo el médico y brindamos con champagne. Después esta serie la va a ver hasta mi nieta”.Pero no dejó pasar el tema, sino que aprovechó su ciclo en Ciudad Magazine para entrevistar a su exmarido. “Lo hablamos en mi programa, yo le pedía que viniera y no lo hacía, así que hicimos una llamada”, explicó Yuyito. Sin darle oportunidad de desligarse de la situación, comentó que lo hizo expresarse al respecto: “Le pedí a Guillermo que dijera que no era verdad que me pidió abortar. Él explicó a toda la audiencia que no había visto la escena, que se la contó un amigo”. Ante la duda de si su explicación era verídica, la rubia señaló que le iba a dar el beneficio de la duda, ya que no quería desconfiar del padre de su hija. (Teleshow)