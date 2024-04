Tamara Báez mostró cómo se le hinchó la cara después de intervención quirúrgica

Tamara Báez mostró su cara hinchada después de una intervención médica. La influencer, que suele compartir su día a día en las redes sociales, contó que está bastante molesta después de someterse a un procedimiento quirúrgico.Este mediodía, la ex pareja de L-Gante publicó una selfie muy seria desde el sillón. “Estoy hinchada hoy. Me puse a limpiar en casa y ahora me duele la boca”, escribió.Desconcertada, una seguidora consultó que tenía que ver la boca. Entonces Tamara explicó: “Porque me sacaron dos muelas”.En horas de la tarde, la influencer llevó a su hija Jamaica y a sus sobrinos a las camas elásticas y lamentó no poder jugar con ellos. “Estoy triste porque no puedo ir a saltar y encima Thiago (Martínez) no está”, comentó en referencia a su pareja.